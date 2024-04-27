На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС ДТЭК: российские удары повредили оборудование четырех теплоэлектростанций

Оборудование четырех теплоэлектростанций крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК серьезно повреждено в ночь на субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что это произошло в результате российских ударов.

Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование, — говорится в публикации.

В начале апреля ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. Пять из шести ТЭС были серьезно повреждены.

Ранее глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения, где ранее были слышны взрывы. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточняют.

До этого секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что в Запорожье, подконтрольном Киеву, был поврежден объект городской инфраструктуры. По его словам, ЧП произошло в результате удара. Других подробностей происшествия нет. Куртев также не уточнил, какой именно объект получил повреждения. Однако он добавил, что в результате ЧП мирные жители не пострадали.