Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожье В Запорожье сообщили о повреждении объекта городской инфраструктуры

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Запорожье, подконтрольном Киеву, был поврежден объект городской инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями. По его словам, ЧП произошло в результате удара. Других подробностей происшествия нет.

Куртев также не уточнил, какой именно объект получил повреждения. Однако он добавил, что в результате ЧП мирные жители не пострадали. Кроме того, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее командир мотострелкового батальона полка с позывным Волк сообщил, что минометный расчет 97-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр», действующего в Запорожской области, уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра. По его словам, полк ежедневно отражает атаки дронов противника на линии соприкосновения протяженностью более 20 километров вдоль реки.

Тем временем в МАГАТЭ заявили, что беспилотник совершил очередную атаку на корпус Запорожской атомной электростанции. В агентстве произошедшее назвали безрассудством, которое должно прекратиться. Кроме того, отмечается, что те, кто стоит за атаками, игнорируют неоднократные призывы не допустить ядерную аварию, угроза которой «очень реальна».