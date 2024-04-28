Дроны в четырех областях, угроза в Воронеже: как ВСУ атакуют РФ 28 апреля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы РФ за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. В частности, девять дронов Вооруженных сил Украины были перехвачены над территорией Брянской области, по три — над Курской и Калужской областями, еще два — над территорией Белгородской области. Кроме того, украинские войска обстреляли город Пологи Запорожской области. В результате атаки погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. Подробности новых атак ВСУ на территорию России — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Брянскую область?

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил уничтожение украинских беспилотников над регионом.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона.

Затем губернатор сообщил об уничтожении еще двух украинских дронов, а позже — еще о пяти сбитых БПЛА самолетного типа над тем же районом. Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

Сколько дронов ВСУ было уничтожено в Курской области?

В Курской области 27 апреля около 23:00 мск был объявлен сигнал опасности налета БПЛА. Данное предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.

Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен лишь спустя восемь часов, в 07:00 мск.

В МО РФ утром 28 апреля рассказали о попытке ВСУ ударить по ряду объектов на территории региона. Там отметили, что дежурными средствами ПВО были поражены три беспилотника ВСУ в небе над Курской областью.

Фото: МО РФ

Что известно об атаке ВСУ на Белгородскую и Калужскую области?

С помощью беспилотных летательных аппаратов ВСУ 28 апреля попытались атаковать еще два российских региона, сообщили в Минобороны. Два дрона были сбиты над Белгородской областью и еще три — над Калужской.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены два дрона над Белгородской и три — над Калужской областями», — говорится в публикации.

Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что беспилотники сбили около нефтебазы Людиново. Пострадавших и разрушений в результате атак нет.

«Сегодня ночью в 03:40 в районе нефтебазы г. Людиново произошло падение трех БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали при повторной атаке дрона ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По его словам, село подверглось нападению пяти дронов-камикадзе.

Сколько часов сохранялся режим угрозы атаки БПЛА в Воронежской области?

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе спустя около восьми часов. Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в субботу в 23:19 мск.

«Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Сколько раз территория ДНР была атакована ВСУ за прошедшие сутки?

Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что ВСУ выпустили 72 единицы различных боеприпасов.

«Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Десять обстрелов — на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В представительстве добавили, что в результате атаки три гражданских лица получили ранения.

Фото: МО Украины

Из какого оружия обстреляли Херсонскую область?

Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов», — рассказал собеседник агентства.

Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны.

Мирный житель погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

Мужчина погиб, еще трое членов его семьи, включая маленькую дочь, ранены при обстреле ВСУ в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки также был разрушен один дом и повреждены пять зданий. Пологовский район Запорожской области является подшефным Пензенской области.

«Сегодня утром в Пологах Запорожской области ВСУ совершили террористический акт против мирного населения, подвергнув населенный пункт артиллерийскому обстрелу. Зафиксировано 14 прилетов снарядов. Погиб 37-летний мужчина, его мать, жена и маленькая дочь получили осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Один из домов, куда попал снаряд, полностью разрушен, пять зданий получили повреждения», — написал Мельниченко.

Губернатор добавил, что спасатели и представители делегации Пензенской области уже работают на месте трагедии. Они проводят обход граждан, выясняя, какая конкретная помощь требуется каждому.

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