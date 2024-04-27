Выросло число пострадавших при налете дронов ВСУ на белгородское село Гладков: пять мирных жителей пострадали при атаке на село Вознесеновка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрон-камикадзе упал на участок дороги белгородского села Вознесеновка и вызвал детонацию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадали пять человек, также повреждены три автомобиля.

По словам Гладкова, среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка, которая получила осколочные ранения спины и руки. Ее состояние оценивается как средней тяжести. В больницу были доставлены также водитель одного из автомобилей с травмой головы, женщина с ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями в брюшной полости. Еще один пострадавший с контузией уха обратился сам в местный медицинский центр и получил помощь.

Все пострадавшие находятся под присмотром врачей и получают необходимое лечение, — указал Гладков.

Ранее сообщалось, что пять дронов атаковали село Вознесеновка. Один из них попал в трактор в сельхозпредприятии. Еще один БПЛА ударил по движущимся по трассе грузовику и легковому автомобилю, никто не пострадал, рассказал Гладков. Также в результате атаки БПЛА повреждения получили торговый объект и «Газель». На местах работают оперативные службы, добавил губернатор.