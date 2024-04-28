В рядах ВСУ нарастает паника: новости СВО на вечер 28 апреля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

В ВСУ нарастает паника, что подтверждается информацией из первых рук, в том числе от военных, которые приезжают в отпуск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. В то же время данные Минобороны РФ из зоны спецоперации свидетельствуют о высоких потерях украинской армии за сутки. Так, Киев лишился более тысячи бойцов и большого количества военной техники на различных направлениях. Кроме того, в расход пошли ракеты ATACMS, поставленные на Украину США. Также под полный контроль российских войск перешла Новобахмутовка в ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

В рядах ВСУ нарастает паника

Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину заявил о нарастающей панике в рядах ВСУ. Он указал, что очень важно продолжать выполнять задачи СВО.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <...> И эта информация прямо из первых рук: там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения [задач СВО]», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Украина и ее западные союзники будут тестировать Россию «на слабо». По его словам, для Москвы главное — это «слабо» сейчас ни в коем случае не показывать.

«То, что та сторона — я имею в виду „коллективный Запад плюс один“, я бы так назвал уже ту сторону, — то, что та сторона будет нас тестировать „на слабо“, это однозначно. Нам главное — это „слабо“ никогда не показать», — сказал он.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Какие потери понес Киев в зоне СВО за сутки?

По данным российского Минобороны, подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). В результате успешных действий российских военных противник потерял до 270 бойцов, БТР, восемь автомобилей, гаубицу М198 производства США, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и пушку М-46.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и разбила украинские формирования у Клещеевки, Андреевки и Красногоровки в ДНР. У Часова Яра отражены четыре контратаки штурмовых групп. Потери ВСУ составили 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Кроме того, украинские военные остались без двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевого склада боеприпасов.

Новобахмутовка в ДНР перешла под полный контроль российской стороны в результате действий военных в составе группировки войск «Центр». Также ВСУ потерпели поражение у населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка. Отражены 10 контратак штурмовых групп близ Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей. Украинская армия потеряла 380 бойцов, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы М777 производства США, американские САУ M109 Paladin и два буксируемых орудия М101, три гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области. Потери ВСУ составили не менее 85 военнослужащих, четыре пикапа, немецкая САУ PzH-2000 и САУ «Гвоздика». Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ у Каменского, Работино Запорожской области, Ивановки и Ольговки Херсонской области. Украинская армия потеряла около 50 бойцов, два автомобиля, гаубицу М777 и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Кроме того, силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены ангары с ударными БПЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области. Средства ПВО Минобороны РФ в течение суток перехватили 46 украинских дронов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Ланцет» уничтожил американскую РСЗО HIMARS

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале видео ликвидации реактивной системы залпового огня в двух километрах от Красного Лимана. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Наши иксоводы „Ланцетом“ уничтожили американскую РСЗО HIMARS в двух километрах от Красного Лимана», — написал Соловьев.

На кадрах можно увидеть военную технику, которая стоит на дороге. Затем «Ланцет» приближается к цели, что замечает личный состав, находящийся поблизости, — один из бойцов начинает убегать в сторону. После этого происходит четкое попадание барражирующего боеприпаса в цель.

Штурмовая авиация отрабатывает по позициям ВСУ в Часове Яре

Военкор Александр Коц показал результаты работы штурмовиков Су-25 по позициям Вооруженных сил Украины в Часове Яре. Видео появилось в Telegram-канале журналиста. Он отметил, что авиация поддерживает наступление пехоты и десантников.

«Штурмовая авиация наваливает по Часову Яру. Штурмовики Су-25 отрабатывают по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников», — написал Коц.

На опубликованных кадрах открывается вид на город сверху. Четко видны вздымающиеся в воздух столбы серого дыма в местах, куда пришлись удары авиации.

Зеленский занижает потери ВСУ

The Washington Post со ссылкой на анонимный источник сообщил, что число потерь в Вооруженных силах Украины, озвученное в феврале президентом страны Владимиром Зеленским, могло быть существенно занижено. Тогда украинский лидер заявил о 31 тысяче погибших. Собеседник газеты утверждает, что Зеленский пошел на это, «чтобы не мешать и без того непростой кампании по набору добровольцев и мобилизации».

Также американские журналисты утверждают, что после выделения дополнительной помощи Вашингтон намерен уделить внимание проблемам с мобилизацией на Украине. По словам анонима, в США «понимают деликатность» заявлений Киева о нехватке военных на фронте, но считают, что Киев должен найти способ «вдохновить украинцев пойти на передовую».

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