В США заподозрили, что Зеленский занижает потери ВСУ WP: Зеленский мог занизить данные о потерях ВСУ, чтобы не мешать мобилизации

Фото: МО Украины

Число потерь в Вооруженных силах Украины, озвученное в феврале президентом страны Владимиром Зеленским, могло быть существенно занижено, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника. Тогда украинский лидер заявил о 31 тысяче погибших. По словам собеседника издания, Зеленский пошел на это, «чтобы не мешать и без того непростой кампании по набору добровольцев и мобилизации».

Кроме того, газета отмечает, что после выделения дополнительной помощи Вашингтон намерен уделить внимание проблемам с мобилизацией на Украине. Неназванный американский чиновник рассказал, что в США «понимают деликатность» заявлений Киева о нехватке военных на фронте, но считают, что Киев должен найти способ «вдохновить украинцев пойти на передовую».

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву ушел от ответа на вопрос о шансах Украины одержать победу в противостоянии с РФ. По его словам, Белый дом старается дать киевским властям возможность защищаться.

До этого Владимир Зеленский выразил надежду, что США действительно хотят победы Киева, а не пытаются с помощью конфликта ослабить РФ. Иначе, как признался глава государства, он бы разочаровался в людях.