В Пентагоне не ответили, сможет ли Киев победить Москву Представитель Пентагона Браун ушел от ответа о шансах Киева победить в конфликте

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву ушел от ответа на вопрос о шансах Украины одержать победу в противостоянии с РФ. По его словам, Белый дом старается дать киевским властям возможность защищаться.

Поэтому для нас столь важно, чтобы Украина оказалась в позиции, в которой она будет способна защитить себя, и чтобы это не привело к более широкому конфликту, — уточнил представитель Пентагона.

При этом Браун привел в пример обстоятельства «начала Второй мировой войны» и других крупных конфликтов. Кроме того, военачальник отметил, что «не сдержанная агрессия ведет к еще большей агрессии».

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, что Москва победит в противостоянии с Киевом, когда освободит всех желающих от «нацистского режима» на Украине. Он также назвал демократичным шагом, если часть украинских земель решат вернуться на «свою историческую родину», не только в состав России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США действительно хотят победы Киева, а не пытаются с помощью конфликта ослабить РФ. Иначе, как признался глава государства, он бы разочаровался в людях.