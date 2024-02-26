Зеленский усомнился, что США желают победы Украины Зеленский выразил надежду на искреннее желание США победы Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC выразил надежду, что США действительно хотят победы Украины, а не пытаются с помощью украинского конфликта ослабить Россию. Иначе, отметил глава государства, он бы разочаровался в людях.

Мы рассчитываем на наших партнеров, и я надеюсь, что это не только слова, что на самом деле речь идет не о том, как просто ослабить Россию, а о том, как сделать нас более сильными, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше территорий. По его словам, ВСУ испытывают сильнейшее давление, хотя со стратегической точки зрения важны не столько территории, сколько жизнь военнослужащих.

Перед этим президент Украины заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России. При этом он не назвал конкретных имен предполагаемых предателей. Зеленский добавил, что в дальнейшем Киев намерен готовить сразу несколько планов контрнаступления Вооруженных сил Украины «из-за утечки информации».

Начать его Киев может в 2025 году, заявили ранее американские военные чиновники газете The New York Times. Отмечается, что 2024 год Украина в лучшем случае использует для защиты. Как отметил профессор Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан, у Украины нет «предсказуемого пути к победе на поле боя».