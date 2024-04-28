Украина и ее западные союзники однозначно будут тестировать Россию «на слабо», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, для России сейчас главное это «слабо» никогда не показать. Фрагменты беседы с представителем Кремля журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

То, что та сторона — я имею в виду «коллективный Запад плюс один», я бы так назвал уже ту сторону, — то, что та сторона будет нас тестировать на «слабо», это однозначно. Нам главное это «слабо» никогда не показать, — заявил он.

Песков также отметил, что Россия должна поддержать нынешнюю динамику в зоне проведения военной операции, когда с украинской стороны нарастает паника. По его словам, информация об этом приходит с первых рук — в частности, от военных, которые приезжают в отпуск.

Представитель Кремля ранее заявил, что специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для России. По его словам, после окончания конфликта Москве предстоит договариваться со странами Европы для выстраивания взаимоотношений.

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