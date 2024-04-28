Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс

Европа с самого начала конфликта на Украине пообещала, что будет поддерживать Киев, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. Его выступление транслировалось в Twitter (X). При этом он подчеркнул, что европейцы не готовы умирать, сражаясь за Киев.

Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс, — отметил Боррель.

Он пообещал, что ЕС будет помогать Украине до окончания военных действий на ее территории. Однако, по его мнению, которое, это не скоро случится.

Ранее Боррель пообещал, что министры иностранных дел и обороны ЕС собираются искать системы ПВО и боеприпасы для отправки на Украину. Он выразил надежду, что европейские страны смогут найти подходящие системы для поставки, поскольку в Брюсселе ничего этого нет, это есть только у членов Евросоюза. Он рассказал, что обратился ко всем странам с просьбой помочь найти системы ПВО и боеприпасы. Необходимо усилить ПВО Украины, добавил Боррель.

Также глава европейской дипломатии признал, что Евросоюз все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов. Он также рассказал о «качественных проблемах» с новыми военными технологиями, к числу которых он отнес беспилотники и устройства, оснащенные искусственным интеллектом.