Боррель: министры ЕС будут искать системы и ракеты ПВО для Украины

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Министры иностранных дел и обороны ЕС собираются искать системы ПВО и боеприпасы для отправки на Украину, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на министерскую встречу в Люксембурге, пишет ТАСС. Он выразил надежду, что страны ЕС смогут найти подходящие системы для поставки, поскольку в Брюсселе ничего этого нет, это есть только у членов Евросоюза.

Мы планируем поставить больше боеприпасов, больше систем ПВО и больше ракет-перехватчиков, так как ПВО без ракет — это бесполезно, — сказал Боррель.

Он рассказал, что обратился ко всем странам с просьбой помочь найти системы ПВО и боеприпасы. Необходимо усилить ПВО Украины, добавил Боррель.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Запада не имеют возможности обеспечить Украине защиту от атак беспилотников, как они это сделали во время удара Ирана по Израилю. По его словам, для этого на украинской территории должны находиться военные базы западных государств, которых там нет.

Также Боррель признал, что Евросоюз все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов. Он также рассказал о «качественных проблемах» с новыми военными технологиями, к числу которых он отнес беспилотники и устройства, оснащенные искусственным интеллектом.