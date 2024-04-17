Боррель объяснил невозможность оказать Украине помощь по примеру Израиля Боррель: у Запада нет баз на Украине для помощи в защите от атак БПЛА

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Жозеп Боррель

Страны Запада не имеют возможности обеспечить Украине защиту от атак беспилотников, как они это сделали во время удара Ирана по Израилю, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС, пишет ТАСС. По его словам, для этого на украинской территории должны находиться военные базы западных государств, которых там нет.

Иранские атаки на Израиль проходили над базами Франции, США, Великобритании и Иордании. Поэтому эти государства отреагировали в рамках самообороны. Но на Украине нет этих баз. Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь: обстоятельства совершенно другие, — сообщил Боррель.

Израиль вложил большие средства в создание «Железного купола», защищающего страну от внешних атак, напомнил глава евродипломатии. Однако даже если бы у Запада были возможности для возведения аналогичной системы на Украине, они не смогли бы построить ее за сутки, констатировал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Западу следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле. По его мнению, такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным.