Зеленский потребовал от Запада защиты Украины по примеру Израиля Зеленский: Запад должен общими силами защитить Украину по примеру Израиля

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Западу следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его мнению, такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным.

Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть, — обратил внимание глава страны.

Украина, как и Израиль, не является членом НАТО, напомнил Зеленский. Для защиты страны не нужна активация пятой статьи Устава Альянса, а хватит только политической воли, констатировал президент.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание, что западные украинские территории можно оградить от ударов при помощи польских ЗРК Patriot. Это также позволило бы защитить страны НАТО «от прилетов на их территории российских ракет или дронов», добавил политик.

До этого Кулеба предупредил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. У союзников Киева «много таких систем», напомнил глава внешнеполитического ведомства.