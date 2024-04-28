Названо число жертв обстрела ВСУ в херсонском селе Алексеенко: два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны под Херсоном

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли из минометов поселок Днепряны в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Жертвами атаки стали два мирных жителя.

Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте. Соболезнуем семьям. Обязательно поможем, — написал Алексеенко.

Он отметил, что обстрелы жилых кварталов не только не прекратились в Вербное воскресенье, но и стали еще ожесточеннее. По словам главы правительства, действия украинской стороны приводят к жертвам по всей протяженности 15-километровой зоны вдоль Днепра.

Ранее глава администрации Купянского района Харьковской области Александр Капленко сообщил, что ряд занятых российскими силами населенных пунктов в регионе опустел из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, местные власти стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Вязовое в Краснояружском районе подверглось атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные использовали дрон-камикадзе. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.