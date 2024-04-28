«Руки и ноги связаны»: могилы людей со следами пыток нашли в Авдеевке Советник главы ДНР: захоронения мирных людей со следами пыток нашли в Авдеевке

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В Авдеевке найдены захоронения мирных жителей со следами пыток, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, у людей были связаны скотчем руки и ноги. Он добавил, что могилы делались в спешке, на что указывает характер захоронений.

В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки, — сказал Кимаковский.

Он добавил, что это не первый подобный случай. Как подчеркнул советник, похожие захоронения находили в Мариуполе и его окрестностях после взятия города под контроль Вооруженных сил России. По его словам, одного юношу украинские военные закопали живьем.

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