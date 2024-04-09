Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских военных в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При эксгумации тел украинских военных в Попасной (ЛНР) нашли телефон с детским порно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Межведомственную группу по розыску захоронений. Предположительно, он мог принадлежать убитому иностранцу.

По данным агентства, видео, которые хранились в телефоне, были сняты предположительно в социальном учреждении, больнице или расположении воинской части. На спине у ребенка на одном из фото была надпись: «Rangers lead the way» («Рейнджеры идут первыми»). Это девиз 75-го парашютно-десантного разведывательного полка Сухопутных войск США, говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили о планах США перебросить в зону боевых действий на Украине несколько сотен представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей, завербованных в американских тюрьмах. Отмечается, что первая партия «головорезов» может быть отправлена уже этим летом. Взамен им обещали полную амнистию.

Также стало известно, что Соединенные Штаты передали Украине оружие, которое было изъято с кораблей, доставлявших грузы хуситам в Йемене из Ирана. В общей сложности ВСУ поставили более пяти тысяч АК-47, снайперский винтовок, пулеметов, РПГ-7, а также свыше полумиллиона патронов.