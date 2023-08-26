ВСУ выбились из графика: новости СВО на вечер 26 августа Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что войска страны не смогли взять под контроль Крым весной 2023 года, они выбились из графика. О планах захватить полуостров весной он говорил в октябре 2022 года.

Буданов признал, что события на фронте идут медленнее, чем это прогнозировалось ранее. Новые сроки по захвату Крыма украинскими войсками он называть не стал. При этом глава разведки утверждает, что ВСУ продвигаются к цели.

Военкор Роман Сапоньков рассказал, что динамика наступления украинских военных на село Работино Запорожской области постепенно снижается. По его словам, российские солдаты «выжимают» бойцов ВСУ к северным окраинам города.

Военкор Александр Сладков развеял иллюзии американских экспертов о прорыве ВСУ обороны ВС РФ под Ореховым в Запорожской области. По его словам, российская армия продолжает наносить удары по украинским военным в Работино. По мнению военкора, это говорит о том, что ВСУ еще не прошли этот рубеж. Сладков выразил сомнения, что украинцам удалось прорвать первую линию обороны, не говоря о следующих эшелонах защиты.

Также стало известно, что подразделения Вооруженных сил России провели успешную наступательную операцию к югу от Артемовска в Донецкой Народной Республике. Как утверждается, в ходе ожесточенных боестолкновений ВСУ потеряли важную высоту. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Фото: МО Украины

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что урегулирование украинского конфликта путем мирных переговоров становится невозможным из-за недоверия к Киеву. В комментарии она добавила, что Киев предпринимает атаки на российские территории из-за сложностей в контрнаступлении. При этом она обратила внимание на то, что западные страны продолжают поставлять оружие Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что Европейский союз не смог добиться мирного урегулирования в украинском конфликте и навредил себе. При этом он отметил, что ЕС гордится складывающейся ситуацией.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что президент США Джо Байден стал заложником Украины, поскольку он и его семья тотально вовлечены в «украинский расклад». По его мнению, это одинаково плохо и для Вашингтона, и для Киева.

Он добавил, что столь глубокая вовлеченность Байдена в «украинские расклады» является позорной для руководителя «столь большой великой державы, как США».

Издание The Guardian рассказало, что главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден провести встречу с высокопоставленными военными чиновниками из стран НАТО. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинской армии. Недовольные этим фактом западные генералы пытались «перезагрузить военную стратегию» Киева.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что шестеро жителей поселка Уразово получили ранения во время обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По его словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: t.me/vvgladkov

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли новую попытку нанести удар по инфраструктуре в Белгородской области. По данным ведомства, для этого Украина задействовала беспилотник самолетного типа. Аппарат удалось перехватить над территорией Шебекинского района.

В составе ВМС Украины появилось подразделение морских беспилотников, рассказали в пресс-службе украинского ведомства в соцсетях. Там отметили, что президент страны Владимир Зеленский вручил бойцам новой бригады боевой флаг.

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