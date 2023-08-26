ВС РФ выбили украинские войска с важной высоты к югу от Артемовска

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России провели успешную наступательную операцию к югу от Артемовска в Донецкой Народной Республике, сообщает Первый канал. Как утверждается, в ходе ожесточенных боестолкновений ВСУ потеряли важную высоту. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По информации телеканала, украинские войска окопались на холме высотой более 200 метров вблизи населенного пункта Клещеевка. Сейчас примерно половина этого холма перешла под контроль ВС РФ. Бой развивался настолько стремительно, что украинские командиры не успели предупредить подчиненных о потере позиций. В результате, группа солдат ВСУ была нейтрализована, когда вернулась к блиндажу, где уже находились российские солдаты.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что в ходе интенсивных боев был полностью уничтожен населенный пункт Работино. Долгое время за село шли бои, но сейчас там нет ни российских войск, ни ВСУ. По словам Балицкого, Работино «больше не существует». Кроме того, ветеран американской разведки Скотт Риттер предположил, что в ближайшее время Киев потеряет контроль над Харьковом и Купянском, так как западная техника не укрепила обороноспособность ВСУ.