МИД Венгрии: ЕС оказался неспособен способствовать миру на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Европейский союз не смог добиться мирного урегулирования в украинском конфликте и навредил себе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости. При этом диппредставитель отмечает, что ЕС гордится складывающейся ситуацией.

Евросоюз как одна из самых сильных политических интеграций в мире был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру. Был неспособен достичь. И даже - что еще большая проблема - гордится этим, — говорит Сийярто.

Дипломат отметил, что риск эскалации конфликта с распространением на европейскую часть сейчас выше, чем ранее, а конкурентноспособность ЕС в политике и экономике хуже, чем когда-либо. Сийярто также заявил, что ни жители Венгрии, ни граждане Европы не имеют выгоды от происходящего украинского конфликта.

Ранее Сийярто утверждал, что вводимые Европой и США санкции против России не могут оказать существенного влияния на конфликт. Также в июле он сообщал, что Венгрия впредь не будет оказывать поддержку Украине. Министр отметил, что Будапешт также потребует от Украины предоставить отчет о ранее выделенных стране €10 млн.