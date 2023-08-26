Военкор рассказал о «выжимании» ВСУ к северным окраинам Работино Военкор Сапоньков рассказал о «выжимании» ВСУ к северным окраинам Работино

Фото: МО РФ

Динамика наступления украинских военных на село Работино Запорожской области постепенно снижается, заявил в своем Telegram-канале военкор Роман Сапоньков. По его словам, российские солдаты «выжимают» бойцов ВСУ к северным окраинам города.

Из хороших новостей, по Работино ситуация хорошая. Там наступление ВСУ не только забуксовало, но и наметилась динамика на выжимание противника к северным окраинам, — написал Сапоньков.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что села Работино Запорожской области сейчас в буквальном смысле «больше не существует». По его словам, населенный пункт оказался полностью разрушен, сейчас в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ начали активное наступление на Работино. Украинские войска используют беспилотники и штурмовые отряды на Запорожском направлении. По мнению Рогозина, повышение активности войск было связано с Днем независимости Украины. Несмотря на натиск противника, российские войска успешно отражают атаки.