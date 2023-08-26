Стало известно о встрече генералов НАТО с Залужным The Guardian: Залужный встречался с генералами НАТО из-за провала контрнаступления ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден провести встречу с высокопоставленными военными чиновниками из стран НАТО, сообщает The Guardian. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинской армии. Недовольные этим фактом западные генералы пытались «перезагрузить военную стратегию» Киева.

Несколько дней назад некоторые из самых высокопоставленных военнослужащих НАТО отправились в секретное место на польско-украинской границе, чтобы встретиться с украинским главнокомандующим генералом Валерием Залужным, — рассказали журналисты.

Источники издания утверждают, что на встрече присутствовали глава объединенных сил НАТО Кристофер Каволи и начальник британского генштаба Тони Радакин. Залужный привез на переговоры всю свою команду. Консультации длились пять часов. Конкретные итоги встречи не называются, однако The Guardian пишет, что участники обсуждали долгосрочную стратегию на зиму.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что для Киева потеря контроля над Харьковом стала практически неизбежной. Траты на усиление обороны он назвал бессмысленными, так как в распоряжении украинской армии все равно нет ресурсов для эффективного сдерживания натиска.