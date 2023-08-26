Беспилотник ВСУ сбили на подлете к Белгороду Гладков сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Фото: t.me/gubernator_46

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что шестеро жителей поселка Уразово получили ранения во время обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По его словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли новую попытку нанести удар по инфраструктуре в Белгородской области. По данным ведомства, для этого Украина задействовала беспилотник самолетного типа. Аппарат удалось перехватить над территорией Шебекинского района.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили при помощи дрона-камикадзе вышку сотовой связи в селе Пороз Белгородской области. До этого Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа на подлете к Белгороду.