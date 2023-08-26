Зеленский объявил о создании бригады морских беспилотников

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В составе ВМС Украины появилось подразделение морских беспилотников, сообщили в пресс-службе украинского ведомства в соцсетях. Там отметили, что президент страны Владимир Зеленский вручил бойцам новой бригады боевой флаг.

Зеленский во время Дня независимости Украины вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ, — указано в сообщении.

Служба безопасности Украины показала кадры атаки «экспериментального морского беспилотника» по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что для удара по мосту применялся беспилотник под названием Sea Baby («Морской малыш»), разработка которого велась с самого начала СВО.

На видео показан момент подлета «Морского малыша» за доли секунды до подрыва порядка 850 кг взрывчатки у одной из опор моста. На кадрах также присутствуют записи с камер видеонаблюдения, на которых показан удар дрона по автодорожной части Крымского моста и затем атака другого дрона по железнодорожной части с противоположного направления.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал фотографии предположительно поврежденного морскими дронами ВСУ российского танкера SIG. На кадрах видно залитое водой машинное отделение. Минобороны России не комментировало информацию об атаке танкера.