Baza опубликовала фото поврежденного дронами ВСУ российского танкера

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии предположительно поврежденного дронами ВСУ российского танкера SIG. На кадрах видно залитое водой машинное отделение. Минобороны России не комментировало информацию об атаке танкера.

Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля.

Ранее Рогов сообщил, что в результате атаки морскими дронами ВСУ несколько членов экипажа гражданского российского танкера SIG получили ранения. Он также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста, уверен Рогов. МО РФ информацию не подтверждало.

Из-за угрозы атаки дронов закрывалось движение на Крымском мосту. По последним данным, движение на переправе возобновилось.

Напомним, что Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первая произошла 8 октября 2022 года. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.