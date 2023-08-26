«С хрена ли прорвала?»: Сладков о наступлении ВСУ в Работино Сладков развеял иллюзии США о прорыве обороны ВС РФ под Ореховым

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военкор Александр Сладков в Telegram развеял иллюзии американских экспертов о прорыве обороны ВС РФ под Ореховым в Запорожской области. По его словам, российская армия продолжает наносить удары по украинским военным в Работино. Сладков подчеркивает, что это говорит о том, ВСУ еще не прошли этот рубеж. Также эксперт выразил сомнения, что украинцам удалось прорвать первую линию оборону, не говоря о следующих эшелонах защиты.

Я бывал там не один раз, в том числе в Вербовом. Ну и с хрена ли прорвала? <...> Вы там, украинские «товарищи», в «Работинский тактический мешок» двумя ногами не залезьте. Вы досамоутверждаетесь, что у вас все о’кей! Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили, — написал Сладков.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в пятницу заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду поселок Работино на Ореховском направлении. Однако врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что этот поселок остается в «серой зоне».

По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.