Новое перемирие Путина и помощь Ким Чен Ына: новости СВО на вечер 28 апреля

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин объявил новое перемирие на Украине в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Как пояснили в Кремле, оно будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Там также призвали Киев последовать примеру Москвы.

Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если объявленное Владимиром Путиным перемирие будет нарушено. Объявлением перемирия российская сторона снова заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, добавили там.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Кого Ким Чен Ын отправил на помощь России в борьбе с ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что для поддержки российских войск в борьбе с Вооруженными силами Украины лидер КНДР Ким Чен Ын направлял элитные подразделения северокорейского спецназа в Курскую область. По его словам, эти бойцы отличались физической и моральной выучкой.

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Аналитик отметил, что это было небольшое количество людей. Они сразу не попали на линию боевого соприкосновения, сперва прошли обучение, но пришли со своим оружием, которое тоже проверили в бою, пояснил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что, несмотря на потери, северокорейский спецназ вел себя мужественно и стойко. Он подчеркнул, что войска КНДР во время участия в специальной военной операции отказывались сдаваться в плен и внесли весомый вклад в отражение атак ВСУ. При этом сами они приобрели бесценный опыт ведения боевых действий, который очень важен Пхеньяну, добавил Дандыкин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Боевая подготовка военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении территории Курской области

Как Россия и Северная Корея обвели Запад вокруг пальца

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале заявил, что спецслужбам России и Северной Кореи мастерски удалось скрыть следы работы солдат КНДР в Курской области и обвести вокруг пальца Запад. По его словам, за все время боев в регионе в Сети не появилось ни одного кадра, на котором можно было бы различить северокорейских солдат. Дело ограничивалось лишь слухами.

Военкор подчеркнул, что вокруг действий солдат КНДР возникла абсолютная информационная пустота, за исключением отрывочных данных о возможном их присутствии в регионе, не имевших убедительных доказательств. Он выразил благодарность северокорейским военнослужащим, подчеркнув, что Пхеньян проявил себя как самый лучший союзник Москвы.

В РФ выразили опасения насчет объявленного перемирия в дни 80-летия Победы

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Украина может нарушить перемирие, объявленное Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы. По его словам, армия РФ готова дать жесткий отпор ВСУ, если они в это время пойдут в атаку на Курском или Херсонском направлениях. Он подчеркнул, что для Киева юбилейная дата «ничего не значит, судя по тому, что они собираются 9 мая День Европы отмечать».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дандыкин добавил, что российская сторона уже приняла превентивные меры, включая отмену массовых мероприятий. По словам военного эксперта, они позволят минимизировать риски для гражданского населения.

«Самый мрачный момент»: в ВСУ оценили ход конфликта на Украине

Разведчик Вооруженных сил Украины в беседе с журналом The Economist заявил, что сейчас наступает самый мрачный момент за все время конфликта. По данным авторов, это, в частности, связано с активным наступлением ВС РФ на линии фронта.

Обозреватели пояснили, что за последние несколько недель Вооруженные силы России усилили атаки беспилотников и ракет, их военные готовят новое наступление для прорыва обороны ВСУ на востоке. При этом президент Украины Владимир Зеленский подвергается интенсивному давлению со стороны США, чтобы подписать мирный план, который «выглядит гораздо более выгодным для России, чем для Украины».

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Киев потерял истребитель в попытке отбиться от дронов

В Военно-воздушных силах Украины сообщили, что утром 28 апреля войска потеряли истребитель Су-27 во время работы по беспилотным летательным аппаратам в зоне конфликта. Там отметили, что пилот выжил — он своевременно катапультировался.

В украинских Воздушных силах заверили, что сейчас жизни и здоровью летчика ничто не угрожает. Утверждается, что для выяснения причин инцидента была сформирована специальная комиссия.

Названа цель высадки ВС России на берегу Днепра

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы России могли высадиться у Днепра, чтобы начать операцию по возвращению Херсона, который ранее был оставлен из-за необходимости улучшить стратегическую позицию. Он подчеркнул, что Херсон является административным центром одноименного региона, который уже официально входит в состав России. Эксперт напомнил, что с началом специальной военной операции Херсон перешел под российский контроль практически без боя.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Стало известно о неудачных планах ВСУ по подрыву фронта в Сумской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что российские военные сорвали планы украинских войск по подрыву фронта в Сумской области. По его словам, в районе Шостки были нанесены точные удары по украинским военным объектам и пунктам временной дислокации. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Координатор подполья отметил, что в последнее время много украинских военных появилось в Шостке, они прятали свою военную технику среди деревьев. По данным источников, солдаты планировали начать активные действия 5–6 мая.

Подполье сообщило о массированной атаке на Черкассы

Также Сергей Лебедев сообщал, что украинский город Черкассы утром 28 апреля подвергся массированной атаке. По его словам, в результате ударов поражены цех и склад украинских войск. Он уточнил, что в цеху собирали БПЛА, а на складе хранили их. Подпольщик отметил, что «горит все весело», на данный момент сопротивление уточняет, были ли другие пораженные в ходе атаки объекты. Министерство обороны России также не комментировало данную информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВВС РФ

Военкор сообщил о начале боев за Херсонскую область

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ перебрались на правый берег Днепра в Херсонской области. По его данным, российские войска вступили в бои в районе Тягинки, средства противовоздушной обороны ВС РФ сбивают гексакоптеры противника каждый день.

Котенок добавил, что часть российских подразделений закрепляется на позициях. Другие военные обеспечивают контроль над воздушным пространством. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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