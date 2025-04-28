«Решительные действия»: названа цель высадки ВС России на берегу Днепра Военэксперт Матвийчук: ВС России высадились у Днепра для возвращения Херсона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России могли высадиться у Днепра, чтобы начать операцию по возвращению Херсона, который ранее был оставлен из-за необходимости улучшить стратегическую позицию, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что Херсон является административным центром одноименного региона, который уже официально входит в состав России.

С началом специальной военной операции Херсон пришел к нам практически без боя. Потом мы его сдали ввиду необходимости улучшить свою ситуацию. Но Херсон — это столица региона, который уже является субъектом Российской Федерации. И я полагаю, что это наши решительные действия по возврату Херсона в Российскую Федерацию, чтобы он занял свое административное положение, то есть административный центр, — высказался Матвийчук.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ перебрались на правый берег Днепра в Херсонской области. По его данным, российские войска вступили в бои в районе Тягинки. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что территории всех российских субъектов, где все еще находятся украинские войска, будут освобождены вслед за Курской областью. Она подчеркнула, что проводится тщательное расследование всех преступлений ВСУ на занимаемых ими ранее территориях.