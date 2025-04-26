Захарова указала, какие регионы освободят после Курщины Захарова: вслед за Курской областью от ВСУ освободят все субъекты России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Территории всех российских субъектов, где все еще находятся украинские войска, будут освобождены вслед за Курской областью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что проводится тщательное расследование всех преступлений ВСУ на занимаемых ими ранее территориях.

Вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, находящиеся еще под контролем киевского режима, включая ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в официальном комментарии дипломата на портале МИД.

Захарова подчеркнула, что доблесть военнослужащих ВС России, которые участвовали в операции по освобождению Курской области, вызывает восхищение. Их храбрость и готовность к самопожертвованию позволили выполнить все боевые задачи, отметила представитель МИД. Дипломат особо отметила, что неприятель столкнулся с «непоколебимой стойкостью и мужеством наших солдат и офицеров» и в итоге был полностью разгромлен в приграничном регионе.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Украинские войска были полностью выбиты из приграничного региона России.