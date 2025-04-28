Раскрыты детали крушения украинского Су-27 «ВО»: Су-27 могли сбить украинские средства ПВО

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Украинские средства противовоздушной обороны могли сбить истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Украины, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». Ранее появилась информация, что воздушное судно потерпело крушение 28 апреля во время работы по российским БПЛА-камикадзе в зоне боевого конфликта. Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован.

Ранее в Военно-воздушных силах Украины заверили, что сейчас жизни и здоровью летчика ничто не угрожает. Утверждается, что для выяснения причин инцидента была сформирована специальная комиссия.

Тем временем The National Interest написал, что Украина ничего не может противопоставить сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М российской разработки. Аналитики допускают, что как только их массовое производство наладится, самолет окажет огромное влияние на исход конфликта.

До этого издание InfoBRICS посчитало, что украинские войска потеряли уже треть поставленных Западом истребителей F-16AM. По данным журналистов, ВСУ лишились 19 из 27 переданных военных самолетов. Поставленные Киеву иностранные истребители не могут составить конкуренцию российским МиГ-31БМ, Су-30 и Су-35С, добавили авторы статьи.