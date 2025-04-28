Киев потерял истребитель в попытке отбиться от дронов Воздушные силы Украины потеряли истребитель Су-27 во время работы по БПЛА

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Истребитель Су-27

Украинские войска потеряли истребитель Су-27 во время работы по дронам в зоне конфликта, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Там отметили, что пилот выжил — он своевременно катапультировался.

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. <...> Пилот успешно катапультировался, — говорится в сообщении.

В украинских воздушных силах заверили, что сейчас жизни и здоровью летчика ничто не угрожает. Утверждается, что для выяснения причин инцидента была сформирована специальная комиссия.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Уточнялось, что воздушное боевое судно противника поразили российские средства противовоздушной обороны.

В середине февраля сообщалось, что в районе села Константинополь Донецкой Народной Республики был сбит сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Минобороны России данную информацию не комментировало.