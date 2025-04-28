В США забили тревогу из-за мощнейшей военной разработки России NI: Украина ничего не может противопоставить российскому бомбардировщику Ту-160М

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Вооруженные силы Украины ничего не могут противопоставить сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М российской разработки, пишет National Interest. Аналитики допускают, что как только их массовое производство наладится, самолет окажет огромное влияние на исход конфликта.

Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам, — говорится в статье.

Российский ОПК, в сравнении с производственными мощностями стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая откроет новые стратегические преимущества, отметили эксперты. Журналисты указали, что стандарт Ту-160М вобрал в себя полностью современную авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения. Речь идет о ракетах Х-101/102 и гиперзвуковых Х-47М2 «Кинжал».

Ранее National Interest сообщали, что ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-5. Самолеты пятого поколения, предположительно, относятся к отличающимся доработанной конструкцией и улучшенной авионикой сериям. По данным журнала, санкции существенно усложнили сборку таких истребителей, так как в боевых машинах использовались иностранные компьютерные чипы.