ВКС России получили усовершенствованные истребители TNI: ВКС России получили усовершенствованные истребители Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57, сообщает The National Interest. Самолеты пятого поколения, предположительно, относятся к отличающимся доработанной конструкцией и улучшенной авионикой сериям.

По данным журнала, санкции существенно усложнили сборку таких истребителей, так как в боевых машинах использовались иностранные компьютерные чипы. В TNI считают, что из-за высокой стоимости и долгого цикла производства таких истребителей ВКС России сейчас почти не применяют их в бою.

Ранее французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр заявил, что американский истребитель F-16 проиграет российскому Су-57 при воздушном бое в небе над Украиной. По его словам, обманываться насчет самолетов США не следует. Российский истребитель он назвал сверхманевренным. Де Латтр добавил, что Запад передал Украине слишком мало боевых самолетов, чтобы они повлияли на ход конфликта с РФ.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, как российские истребители поразили F-16 в воздушной дуэли на СВО. По его словам, им удалось успешно противостоять американскому истребителю благодаря технологическим преимуществам и современным боевым возможностям.