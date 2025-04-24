В БРИКС раскрыли, сколько истребителей F-16 потеряла Украина InfoBRICS: ВСУ лишились трети поставленных Западом истребителей F-16

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

F-16

Украинские войска потеряли уже треть поставленных Западом истребителей F-16AM, пишет издание InfoBRICS. По данным журналистов, ВСУ лишились 19 из 27 переданных военных самолетов.

Поставленные Киеву иностранные истребители не могут составить конкуренцию российским МиГ-31БМ, Су-30 и Су-35С, считают авторы материала. Используемая ВКС РФ воздушная техника обладает более эффективными радарами и имеет на вооружении дальнобойные ракеты, в числе которых и гиперзвуковая Р-37М, уточнили аналитики.

Украинская армия пытается нивелировать отставание с помощью Saab 340 AEW&C шведского производства, однако эти самолеты также обладают рядом недостатков, пишут журналисты. По их мнению, Украина не может сравняться с Россией в технологическом плане даже с помощью поддержки со стороны НАТО.

Ранее журналисты издания 19fortyfive заявили, что у очередной партии F-16, которые были переданы ВСУ, отсутствуют важнейшие компоненты для ведения эффективного боя. По словам авторов материала, недавно поставленные истребители оснащены устаревшими радарами, которые устанавливались на предыдущую модификацию самолета. Аналитики подчеркнули, что это оборудование не дотягивает по своим характеристикам даже до радаров советского производства, стоящих на украинских МиГ-29.