«Самый мрачный момент»: в ВСУ оценили ход конфликта на Украине Economist: в ВСУ заявили о начале самого мрачного момента в конфликте на Украине

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ВС Украины

Сейчас наступает самый мрачный момент за все время конфликта на Украине, заявил разведчик ВСУ в беседе с журналом The Economist. По данным авторов, это, в частности, связано с активным наступлением ВС России на линии фронта.

Самый мрачный момент этой войны настал сейчас, — приводит издание слова украинского военного.

Авторы пояснили, что за последние несколько недель ВС РФ усилили атаки беспилотников и ракет, их военные готовят новое наступление для прорыва обороны ВСУ на востоке. При этом президент Украины Владимир Зеленский подвергается интенсивному давлению со стороны США, чтобы подписать мирный план, который «выглядит гораздо более выгодным для России, чем для Украины».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что полное оттеснение украинских войск от границ России займет не менее двух-трех месяцев. Он отметил, что сроки во многом зависят от переговоров. По его словам, в случае их провала боевые действия продолжатся, однако даже при активном наступлении российских сил для оттеснения ВСУ потребуется значительное время.

До этого эксперт в области геополитики Николас Бутылин заявил, что Украина загнала себя в ловушку в переговорном процессе и не получит хорошую сделку. По его словам, Зеленский может полностью потерять помощь США, а европейские союзники часто говорят о поддержке, но предпринимают мало шагов. Он добавил, что немногие верят в изменение ситуации в конфликте в пользу Украины.