«Хорошей сделки не будет»: в ФРГ раскрыли положение Киева на переговорах BZ: Киев загнал себя в ловушку на переговорах и не получит хорошую сделку

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина загнала себя в ловушку в переговорном процессе и не получит хорошую сделку, написал в своей статье в газете Berliner Zeitung эксперт в области геополитики Николас Бутылин. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский может полностью потерять помощь США, а европейские союзники часто говорят о поддержке, но предпринимают мало шагов. Эксперт добавил, что немногие верят в изменение ситуации в конфликте в пользу Украины.

По всей вероятности, хорошей сделки для Украины не будет. <…> Вопрос уже не в том, придется ли Украине идти на уступки, а в том, насколько они будут большими, — отметил Бутылин.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на Вашингтон даже в среднесрочной перспективе. По его мнению, власти страны ошиблись, считая президента США Дональда Трампа бизнесменом, который встанет на сторону Украины, если получит выгодное предложение.

До этого Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым. Он подчеркнул, что именно предыдущая администрация США несет ответственность за произошедшее и предложил украинской стороне задать свои вопросы прошлым американским лидерам.