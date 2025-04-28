Трамп рекомендовал Зеленскому обратиться к Обаме с вопросом о Крыме Трамп посоветовал Зеленскому спрашивать про Крым у Обамы

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в разговоре с журналистами, что украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым. Он подчеркнул, что именно предыдущая администрация США несет ответственность за произошедшее и предложил украинской стороне задать свои вопросы прошлым американским лидерам.

Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал Зеленскому, я говорю им: «Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его [полуостров]?» Кстати, они уступили его без единого выстрела, — добавил Трамп.

До этого Трамп назвал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским «вредным для мирных переговоров». Политик также упомянул, что полуостров перешел под контроль РФ еще в 2014 году без единого выстрела при администрации Барака Обамы. Кроме того, российские военные объекты находились там десятилетиями.

Тем временем экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен выразил мнение, что Зеленский допустил ошибку, публично противореча Дональду Трампу. Такое заявление было сделано на фоне разных позиций Киева и Вашингтона по поводу Крыма. Украина дала понять, что не признает российскую принадлежность полуострова, а в Белом доме уверены в необходимости такого шага для достижения мира.