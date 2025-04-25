«Неразумно»: экс-посол оценил противостояние Зеленского Трампу Петерсен: Зеленский неразумно бросил вызов Трампу в интервью американским СМИ

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, публично противореча лидеру США Дональду Трампу в интервью американским СМИ, заявил экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен. По его мнению, подобный вызов главе Белого дома может негативно отразиться на будущем Украины, передает телерадиокомпания DR.

Мне кажется, что это неразумно со стороны Зеленского — давать интервью американским СМИ и бросать вызов американскому президенту — или же делать то же самое, что он сделал в Овальном кабинете, а именно возражать ему, — отметил Петерсен.

По словам бывшего дипломата, конфронтация между Зеленским и Трампом имеет глубокие корни и их отношения всегда оставались напряженными. При этом Петерсен подчеркнул, что оба политика играют ключевую роль в вопросах, касающихся будущего Украины.

Ранее Трамп назвал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским «вредным для мирных переговоров». Политик подчеркнул, что полуостров перешел под контроль РФ еще в 2014 году без единого выстрела при администрации Барака Обамы. Кроме того, российские военные объекты находились там десятилетиями. Трамп также предупредил Киев о риске потери территорий, если Украина не заключит мир сейчас.