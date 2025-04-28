Украину призвали не полагаться на США даже после ухода Трампа Кулеба: Украина больше не сможет полагаться на США

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Киев больше не может полагаться на Вашингтон даже в среднесрочной перспективе, заявил в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов» бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинские власти ошиблись, когда посчитали президента США Дональда Трампа бизнесменом, который встанет на сторону Украины, если получит выгодное предложение.

Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе, даже после того как Трамп уйдет. Нынешний Трамп, как оказалось, абсолютно другой, — сказал министр.

Кулеба также отметил, что мир и близко не стоит к реальным переговорам по завершению конфликта на Украине. По его словам, переговорный процесс остался в той же точке, что и минувшей осенью. Кулеба посоветовал украинцам меньше обращать внимания на заявления, которые звучат относительно переговорного процесса. По его мнению, ни высказывания России, ни высказывания союзников Киева «не отражают реального положения дел».

До этого Кулеба заявил, что президент США «выкручивает руки» Украине. Таким образом он раскритиковал политику администрации Белого дома в отношении российско-украинского конфликта.