Названы примерные сроки зачистки границ России от ВСУ Военэксперт Кнутов: на освобождение границ России от ВСУ уйдет несколько месяцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Полное оттеснение украинских войск от границ России займет не менее двух-трех месяцев, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что сроки во многом зависят от переговоров. По его словам, в случае их провала боевые действия продолжатся, однако даже при активном наступлении российских сил для оттеснения ВСУ потребуется значительное время.

Сейчас многое будет зависеть от переговоров. Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорит о том, что он рассчитывает выйти на сделку где-то через неделю-две. Если это произойдет, многое будет изменено. То есть нам придется останавливать ведение боевых действий и смотреть, как дальше будет действовать Украина, как она будет соблюдать перемирие. Если соглашение не будет заключено, я думаю, что все равно, как бы мы ни хотели, но пару месяцев уйдет на то, чтобы отодвинуть противника от нашей границы. Хотя бы километров на 20–30, — пояснил Кнутов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины сигнала о возобновлении прямых переговоров. Он напомнил, что Киев ввел юридический запрет на непосредственное взаимодействие с Москвой.

До этого эксперт в области геополитики Николас Бутылин заявил, что Украина загнала себя в ловушку в переговорном процессе и не получит хорошую сделку. По его словам, Зеленский может полностью потерять помощь США, а европейские союзники часто говорят о поддержке, но предпринимают мало шагов. Он добавил, что немногие верят в изменение ситуации в конфликте в пользу Украины.