Песков ответил на вопрос о прямых переговорах России и Украины Песков: Россия ждет от Украины сигнала о возобновлении прямых переговоров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия ждет от Украины сигнала о возобновлении прямых переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Он напомнил, что Киев ввел юридический запрет на непосредственное взаимодействие с Россией.

По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он также подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.

До этого Песков рассказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. Он отметил, что об этом президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу во время их встречи.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной могут состояться только после подписания четкого соглашения между российской и американской стороной. По его словам, документ должен быть согласован с США для того, чтобы исключить дальнейшие попытки изменения его условий.