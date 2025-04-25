Прямые переговоры между Россией и Украиной могут состояться только после подписания четкого соглашения между российской и американской стороной, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, документ должен быть согласован с США для того, чтобы исключить дальнейшие попытки изменения его условий. Парламентарий подчеркнул, что подписание соглашения, вероятно, произойдет после президентских выборов на Украине, поскольку глава государства Владимир Зеленский не обладает легитимностью.

Я считаю, что эти переговоры могут произойти после того, когда российская и американская стороны согласуют рамки договора, соглашения. И это соглашение будет утверждено, чтобы ни у кого не возникало никаких поползновений что-то изменить. После того, наверное, подписывать это соглашение должны российская и украинская стороны. Кто будет подписывать, я не знаю, легитимный президент или до выборов. Скорее всего, это будут уже подписывать, мне так кажется, после выборов президента. Потому что Зеленский сегодня нелегитимный. Поэтому, конечно, это будет российская и украинская сторона, но только после того, когда все условия соглашения будут согласованы и решены, — пояснил Чепа.