Стало известно, как Россия и Северная Корея обвели Запад вокруг пальца Военкор Стешин: спецслужбы КНДР и РФ смогли скрыть работу корейских солдат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спецслужбам России и Северной Кореи мастерски удалось скрыть следы работы солдат КНДР в Курской области и обвести вокруг пальца Запад, заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале. По его словам, за все время боев в регионе в Сети не появилось ни одного кадра, на котором можно было бы различить северокорейских солдат. Дело ограничивалось лишь слухами.

Самое интересное — как удалось скрыть наличие корейцев на ЛБС и их участие в боях. А вот это работа спецслужб на твердую пятерочку, — заявил Стешин.

Военкор подчеркнул, что вокруг действий солдат КНДР возникла абсолютная информационная пустота, за исключением отрывочных данных о возможном их присутствии в регионе, не имевших убедительных доказательств. Он выразил благодарность северокорейским военнослужащим, подчеркнув, что Пхеньян проявил себя как самый лучший союзник Москвы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что военные КНДР проявили себя в боях за Курскую область как абсолютные герои. По его словам, руководство Северной Кореи готово и дальше отправлять своих солдат для участия в специальной военной операции на Украине в случае необходимости.