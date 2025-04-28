В Госдуме высказались об участии военных КНДР в боях в Курской области Депутат Колесник заявил, что военные КНДР проявили героизм в Курской области

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Колесник

В боях в Курской области военные КНДР проявили себя как настоящие герои, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что руководство Северной Кореи намерено и дальше отправлять военнослужащих для участия в СВО согласно подписанному договору.

Военные КНДР проявили себя с лучшей стороны в операциях по освобождению Курской области. <...> Они молодцы, выполняют свои обязательства строго в соответствии с подписанными международными договорами. Помимо всего прочего, проявили себя, как приверженцы законов, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что многие участники СВО имеют боевой опыт еще с 2014 года, так что их навыки могут быть ценными для других. Участие военных КНДР, по его мнению, было взаимовыгодным, поскольку армия, не задействованная в реальных боевых действиях, со временем теряет боеспособность.

Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ в Курской области. Он указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.