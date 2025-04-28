В Кремле объяснили, о чем сигнализирует решение Путина объявить перемирие Кремль: РФ объявлением перемирия заявляет о готовности к переговорам с Украиной

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия объявлением перемирия в дни 80-летия Победы вновь заявляет о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщили в Кремле. Там призвали Киев к конструктивному диалогу с участием международных партнеров.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, — говорится в сообщении.

28 апреля Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Российская сторона считает, что Киев должен последовать этому примеру. Временный режим прекращения огня продлится с 7:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. По его словам, стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов.

Тем временем на Украине заявили, что страна готова к переговорам, если Россия объявит полное прекращение огня. В предложениях делается акцент на том, что стороны должны взаимно соблюдать перемирие. Также предлагается диалог для обсуждения урегулирования ситуации при участии США и ЕС. Кроме того, планируется обмен военнопленными по схеме «всех на всех». При этом территориальные вопросы будут обсуждаться только после прекращения огня.