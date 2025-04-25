Украина озвучила главное условие для немедленных переговоров с Россией Reuters: Украина готова к переговорам с Россией при определенных условиях

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Украина готова немедленно сесть за стол переговоров с Россией, однако для этого должен быть объявлен режим полного прекращения огня, передает Reuters. Такая информация приводится в пакете предложений, выдвинутых на переговорах украинскими и европейскими представителями.

Российские и украинские войска должны взаимно соблюдать перемирие, говорится в предложениях. Также Москва и Киев обязаны приступить к немедленному диалогу для обсуждения технических сторон вопросов урегулирования ситуации при участии Соединенных Штатов и государств Евросоюза, отмечается в документе. Авторы инициативы намерены произвести обмен военнопленными между сторонами по схеме «всех на всех». Обсуждать территориальные нюансы же предлагается только после полного прекращения огня.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что в ближайшее время российское руководство может объявить о новом перемирии на территории Украины. По ее словам, такая инициатива, вероятно, будет принята на время майских праздников. Тем не менее, считает депутат, режим прекращения огня не должен быть исключительно односторонним. Журова выразила надежду на скорую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.