Подполье сообщило о массированной атаке на Черкассы Подпольщик Лебедев: массированный удар поразил цех и склад в Черкассах

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Украинский город Черкассы утром 28 апреля подвергся массированной атаке, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, в результате ударов поражены цех и склад украинских войск. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

В Черкассы и пригород уже девять раз прилетело. В Черкасскую область пока только два прилета. В Черкассах поражен цех и склад. В цеху собирали БПЛА, на складе хранили. Горит все весело. Куда еще попали — пока выясняем, — написал Лебедев.

Ранее подпольщик сообщил, что российские военные сорвали планы Вооруженных сил Украины по подрыву фронта в Сумской области. По его словам, в районе Шостки были нанесены точные удары по украинским военным объектам и пунктам временной дислокации. Минобороны России эту информацию также пока не комментировало.

До этого Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по цехам завода имени Малышева в Харькове. По его словам, там хранилось много западной техники. Также был уничтожен цех по ремонту дул пушек и по работе со стволами. Лебедев уточнил, что там делали точную обработку дула. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.