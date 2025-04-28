Стало известно о неудачных планах ВСУ по подрыву фронта в Сумской области Координатор подполья Лебедев: ВС России сорвали планы ВСУ в Сумской области

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ВС Украины

Российские военные сорвали планы ВСУ по подрыву фронта в Сумской области, сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в районе города Шостка были нанесены точные удары по украинским военным объектам и пунктам временной дислокации. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка, — сказал Лебедев.

Координатор подполья отметил, что в последнее время много украинских военных появилось в Шостке, они прятали свою военную технику среди деревьев. По данным источников, солдаты планировали начать активные действия 5–6 мая.

Ранее российский посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что опасность новых провокаций со стороны Украины растет в условиях диалога России и США. Он добавил, что в Киеве склонны проводить их на своей территории.

До этого военный блогер Юрий Подоляка назвал слухи о подготовке провокаций против ВС России в Сумской области глупостью. По его мнению, эти сообщения призваны скорее оправдаться перед украинцами за заход российской армии в регион.