Опасность новых провокаций со стороны Украины растет в условиях диалога России и США, заявил российский посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, в Киеве склонны проводить их на своей территории.
Сегодня мы наблюдаем опасную тенденцию, когда в условиях предпринимаемых попыток США и РФ найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает, — поделился дипломат.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка назвал слухи о подготовке провокаций против ВС России в Сумской области глупостью. По его словам, эти сообщения призваны, скорее, оправдаться перед украинцами за заход российской армии в регион.
Также стало известно, что три роты украинских солдат пытались зайти в хутор Отрубы Глушковского района во время мирных переговоров в Лондоне, но потерпели поражение. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.
Во время действия моратория на боевые действия в апреле ВСУ атаковали энергообъекты на территории 18 российских регионов. Чаще всего противник нарушал запрет на удары в Курской, Белгородской и Брянской областях. Атакам подверглись также Воронежская, Запорожская, Липецкая и Ростовская области.