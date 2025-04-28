В МИД предупредили об опасности новых провокаций Киева Мирошник: опасность новых провокаций Украины возрастает на фоне диалога РФ и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родион Мирошник

Опасность новых провокаций со стороны Украины растет в условиях диалога России и США, заявил российский посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, в Киеве склонны проводить их на своей территории.

Сегодня мы наблюдаем опасную тенденцию, когда в условиях предпринимаемых попыток США и РФ найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает, — поделился дипломат.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка назвал слухи о подготовке провокаций против ВС России в Сумской области глупостью. По его словам, эти сообщения призваны, скорее, оправдаться перед украинцами за заход российской армии в регион.

Также стало известно, что три роты украинских солдат пытались зайти в хутор Отрубы Глушковского района во время мирных переговоров в Лондоне, но потерпели поражение. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

Во время действия моратория на боевые действия в апреле ВСУ атаковали энергообъекты на территории 18 российских регионов. Чаще всего противник нарушал запрет на удары в Курской, Белгородской и Брянской областях. Атакам подверглись также Воронежская, Запорожская, Липецкая и Ростовская области.