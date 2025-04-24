Стало известно о мощном ударе по харьковскому заводу с западной техникой Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили технику НАТО на заводе Малышева в Харькове

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные нанесли удары по цехам завода имени Малышева в Харькове, написал в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, там хранилось много западной техники. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Да, прилеты по цехам завода Малышева. В одном из них перед ЛБС ставили западную технику, говорили о танках «Леопард». На момент прилета ракет в цеху их было 10–12 единиц. Сколько уничтожено — пока уточняем, — написал он.

По его словам, также уничтожен цех по ремонту дул пушек и по работе со стволами. Лебедев уточнил, что там делали точную обработку дула.

Ранее подпольщик заявлял, что Вооруженные силы России точным ударом уничтожили значительную часть производственных мощностей химического завода в Павлограде, который используется Украиной в военных целях. По его словам, предприятие производит твердое топливо для ракет ВСУ, в том числе для снарядов реактивных систем залпового огня. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска подбили самолет Воздушных сил ВСУ на Сумском направлении. Другой украинский самолет сбросил бомбовую нагрузку над контролируемой Киевом территорией и скрылся. Минобороны России эту информацию не комментировало.