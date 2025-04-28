КНДР подтвердила отправку войск в Россию: новости СВО на утро 28 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Атака Вооруженных сил России на Киев в ночь на 24 апреля преследовала исключительно военные цели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Лавров в ходе интервью также отметил, что Москва не получала от Вашингтона официальных предложений о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что в случае поступления таких инициатив российская сторона четко обозначит свою позицию о невозможности изменения статуса объекта.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 27 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Военкор рассказал, за кого сражаются французские добровольцы

В зону специальной военной операции прибыли французские добровольцы, чтобы воевать на стороне России, сообщил военный корреспондент Александр Рогаткин. По его словам, отряд с названием «Нормандия-Неман» действует под знаменем с леопардами и белой молнией.

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Руководит отрядом Сергей Мюнье, который вырос в Луганске, а затем долгое время жил во Франции и служил в армии. В 2014 году он вернулся, чтобы поддержать Донбасс, и теперь получил российское гражданство.

Один из добровольцев, представившийся как Готье, рассказал, что в России осваивает работу с дронами, и отметил отличия в подготовке по сравнению с западными армиями. Командир отряда подчеркнул, что в этих подразделениях сражаются идейные люди, для которых важны мотивы, а не деньги.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

КНДР подтвердила отправку войск в Россию

Северная Корея официально заявила о направлении своих войск в Россию на основании договора о стратегическом партнерстве. Решение было принято северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за оценки текущей военно-политической обстановки, которая, по его мнению, подпадает под действие статьи 4 соглашения между двумя странами.

Ким Чен Ын уведомил российскую сторону о готовности направить Вооруженные силы КНДР для участия в боевых действиях. Кроме того, в Пхеньяне планируется возвести монумент боевой славы в честь павших солдат, чтобы увековечить их память.

Стало известно о жертвах атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Мирный житель погиб в результате массированной атаки беспилотниками, совершенной Вооруженными силами Украины по Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомазов. Еще одна женщина получила ранения и была оперативно доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Власти выразили соболезнования родным погибшего и сообщили, что пострадавшей будет оказана вся необходимая поддержка. Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь. Ситуация в городе остается под контролем экстренных служб.

В Кремле раскрыли, что сделал Путин после освобождения Курской области

Президент РФ Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, освободивших Курскую область, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению российского региона от ВСУ.

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты с позывным «Гроза» поблагодарил Владимира Путина за поздравление. Он отметил, что бойцы всегда чувствуют и видят поддержку российского лидера, а также пообещал в дальнейшем выполнять поставленные задачи.

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